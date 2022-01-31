Sokak kedileri için 'Kemaliye evleri' modeli barınak - Son Dakika

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, sokak kedileri için tarihi 'Kemaliye evleri'ne benzer barınaklar yapıldı. Barınaklar ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen çalışmayla ilçedeki sokak hayvanları için Kemaliye evleri tarzında kedi evleri yapıldı. Osmanlı'nın sivil mimari örneklerini yansıtan sofa, divanhane, kiler, selamlık gibi bölümleriyle ayakta kalan Kemaliye evleri, taş, ahşap ve kerpicin bir arada kullanılmasının da en güzel örneğini oluşturuyor. Kemaliye evlerine benzeyen kedi evleri, ilçenin değişik cadde ve sokaklarına yerleştirildi. Kemaliyeli Yalçın Kesginkılıç, "Kemaliye Belediyemizin ilçemize özgü yapmış olduğu kedi evlerinde kedilerimizi besliyoruz. Kış aylarında zorlu geçen hava şartlarında hayvanlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.