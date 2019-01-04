Son Dakika Haberleri: Sokak Kedileri İçin Sıcak Evler Kuruldu

Sokak Kedileri İçin Sıcak Evler Kuruldu

1 saat önce

Sokak kedileri için sıcak evler kurulduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan değişik park ve bahçelere kedi evleri kuruldu.

Sokak kedileri için sıcak evler kuruldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan değişik park ve bahçelere kedi evleri kuruldu.
Son günlerde bölgede aralıklarla devam eden sağanak yağış, karın etkisiyle, etkili olan soğuklar özelikle sokak hayvanları için zor koşullar oluşturuyor. Sokak hayvanların üşümemesi ve sıcak bir ortamda zamanlarını geçirmesi için, Siverek Belediyesi örnek bir davranışa imza atarak, 40 parka kedi evi kurdu.
Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde marangoz atölyesinde imal edilen kedi evleri vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı. 'İlçe merkezinde bulunan yaklaşık 40 parka 2 tane kedi evi bırakan ve kış aylarında kedilerin soğuktan korunması için parklarda kedi evleri kurduklarını belirten belediye başkan yardımcısı Hacı Ahmet Öncül; "Kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte açıkta kalan kediler için kent merkezinde bulunan tüm parklarımızda kedi evi yapmaya başladık ve kedilerin soğuktan korunmalarını sağladık, bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını ve zaman zaman kedi evlerinin önüne yiyecek koymalarını rica ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek Belediyesi, Siverek, 3. Sayfa, Güncel
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