Sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi - Son Dakika

Sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi

6 saat önce

Hacılar Belediyesi tarafından ilçe içerisinde sahipsiz kedilerin yağışlı ve rüzgarlı havalarda güvende olacakları ve dış etkenlerden korunabilecekleri sığınma ve beslenme evi yapıldı.

Sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi, System.String[]

Hacılar Belediyesi tarafından ilçe içerisinde sahipsiz kedilerin yağışlı ve rüzgarlı havalarda güvende olacakları ve dış etkenlerden korunabilecekleri sığınma ve beslenme evi yapıldı.


15 Temmuz Şehitleri Parkı'na konulan 18 yuvalı sığınma ve barınma evi ilk günden ilçedeki sahipsiz kedilerin uğrak yeri oldu. Burada barınan kedilerin günlük ihtiyaçlarını, evin temizliği ve hijyeninin belediye tarafından yapılacağını kaydeden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Burada beslenen kediler, dış etkenlerden korunmuş bir şekilde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekler. Belediye olarak insanlarımızın huzuru ve refahı için gayret gösterirken, çevremize, doğaya ve sokak hayvanlarımıza da önem veriyoruz." Dedi.


Hasta ve yavru kedilerin bu evlere bırakılmamasını, bu durumdaki kedilerin belediye ekiplerine bildirilmesini vatandaşlardan rica eden Başkan Özdoğan, kedi sığınma ve beslenme evinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:05 Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
21:04 Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK - Son Dakika
21:04 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:02 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Son Dakika
21:02 Bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:10:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak kedileri için sığınma ve beslenme evi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]