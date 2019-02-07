Son Dakika Haberleri: Sokak Kedilerine Mama Yardımıyla Cezadan Kurtuldu

Sokak Kedilerine Mama Yardımıyla Cezadan Kurtuldu

1 saat önce

Konya'da, "kedi yuvası" hırsızlığı suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında sokak kedilerine mama yardımı yapması karşılığında ceza almadı.

Sokak Kedilerine Mama Yardımıyla Cezadan Kurtuldu, System.String[]
Konya'da, "kedi yuvası" hırsızlığı suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında sokak kedilerine mama yardımı yapması karşılığında ceza almadı.

Konya'da yaşayan E.Z.T'nin sokak hayvanları ic¸in yaptıgˆı kedi yuvasının çalınması üzerine hırsızlık soruşturması başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan hırsızlık zanlısı hakkında açılan soruşturma dosyasını, ilgili yasa kapsamına girmesi ve tarafların anlaşma ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderdi.

Uzlaştırmacının görüştüğü E.Z.T, şüpheli şahsın sokak kedilerine 10 paket mama alması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Bu şartla tarafların uzlaşması sonucu, şüpheli ceza almaktan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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