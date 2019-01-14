Sokak Kedilerine Minderli ve Klimalı Yuva

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 26 dönümlük alanda oluşturduğu "Kedi Kasabası"nda sokak kedilerinin kışın üşümemesi için minder ve ısıtıcı fan bulunan yuvalar yapıldı.

İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesinin 26 dönümlük alanda oluşturduğu "Kedi Kasabası"nda sokak kedilerinin kışın üşümemesi için minder ve ısıtıcı fan bulunan yuvalar yapıldı.



Samsun'da 6 yıl önce 150 dönüm alana kurulan, 3 veteriner ve 20 personelin görev aldığı Hayvan Bakım Merkezi'nin 26 dönümlük bölümünde "Kedi Kasabası" bulunuyor.



Her türlü konforun düşünüldüğü "Kedi Kasabası"nda ağaçların altında küçük kulübelerde kalan, geniş alanda özgürce oynayabilen, atlama ve tırmanma yerleri bulunan kediler, bakımlarının yapılmasının yanı sıra mamalarını da müzik eşliğinde yiyor.



Kasabada yazın serin bungalov evlerinde yaşayan bin civarındaki sokak kedisi, kışın ise üşümemeleri için Büyükşehir Belediyesi ile hayvanseverlerin birlikte hazırladıkları minderli ve ısıtıcı fanlı yuvalarda kalıyor.



"Tamamen kedilerin rahatlığı düşünüldü"



Hayvan barınağının sorumlu yöneticisi veteriner hekim Hande Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınağa gelen sokak kedilerinin önce sağlık taramasının yapıldığını söyledi.



Sağlıklı kedilerin kedi kasabasına yerleştirildiğini belirten Yaman, "Kediler burada serbest dolaşabilmekte. Kışın da üşümemesi için konteyner hazırladık. Açık olan diğer yuvaların etrafını ise tamamen mika camlarla kapattık. Isıtıcı fanlar 24 saat çalışarak yuvaları sıcak tutuyor. Ayrıca hayvanseverlerle ortak dizayn ettiğimiz konteyner bulunuyor. Konteynerin içine minderler konuydu. Tamamen kedilerin rahatlığı düşünüldü." ifadelerini kullandı.



Minderler kirlendiğinde değiştirildiğini anlatan Yaman, "Minderleri hayvanseverlerle ortak hareket ederek kirlendiğinde temizleyip yerine koyuyoruz. Isıtıcı fanlar 7 gün 24 saat çalışmaktadır." dedi.



Yaman, kedilere her gün klasik müzik dinletildiğini, yemek saatinde ise Mozart'ın "Türk Marşı" bestesiyle yemeğe çağrıldıklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı

Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi