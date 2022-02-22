Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor - Son Dakika
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Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor

22.02.2022 18:29

Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyorŞANLIURFA Şanlıurfa'da bir vatandaş, tarihi Ulu Cami bahçesindeki kedileri, kendi imkanlarıyla üç yıldır mama ile besliyor.

Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da bir vatandaş, tarihi Ulu Cami bahçesindeki kedileri, kendi imkanlarıyla üç yıldır mama ile besliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan 45 yaşındaki Gaffar Kaymaz, yaklaşık 3 yıldır kent merkezindeki tarihi Ulu Cami bahçesinde kedi besliyor. Hayvanlara olan sevgisi nedeniyle her gün 60 TL'ye aldığı mama ile kedileri besleyen Kaymaz, herkesin takdirini kazandı. Hayvan sevgisi dolayısıyla kedileri beslediğini belirten Kaymaz, "Her gün gelip kedileri besliyorum. Yaklaşık 150 tane kedi var. Günde ortalama 2 ile 3 kilo arasında mama alıp getiriyorum. Ciğer falan olursa bağırsakları bozuluyor. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Hayvanları sevdiğim için her gün gelip besliyorum. Mamaya yaklaşık 60 lira para veriyorum. Şu anda çalışmıyorum boştayım. Hayvanları sevdiğim için, mama alabilmek için bir yerlerden para buluyorum. Benim dışımda birkaç arkadaş daha var, kedileri besleyen ama onlar ciğer getiriyor. Ciğer kedilerin bağırsaklarını bozuyor. O yüzden elimden geldiği kadar her gün kuru mama alıp getiriyorum. Belediyenin verdiği mamayı getirdim, onu yemiyorlar. Sonra geri onları çöpe döktük. Bende kendi imkanlarımla alıyorum" ifadelerini kullandı.

Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor
Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor
Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor

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Türk Lirası, Şanlıurfa, kedi, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak kedilerini 3 yıldır kendi imkanlarıyla besliyor - Son Dakika


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