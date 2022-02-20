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SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

20.02.2022 10:55

ADANA'da Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan kedi evi ve mamaların çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da Çukurova Belediyesi tarafından yaptırılan kedi evi ve mamaların çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Kedi evinin bakımını yapan gönüllü Gülden Menekşe (44), "Kendi eşyalarım çalınsa bu kadar üzülmem. Lütfen mamaları çalmasınlar. Günlük 1 kilogram mama çalındığında 10 kedi aç kalmış oluyor" dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Çukurova Belediyesi tarafından kurulan ve gönüllüler tarafından mama yardımı toplanarak 100 kediye ev sahipliği yapan kedi evinde mama hırsızlığı yaşanmaya başladı. Gönüllü olarak kedi evinin bakımını üstlenen hayvansever Gülden Menekşe, hırsızlık olaylarının artmasının ardından güvenlik kamerası yerleştirdi. Güvenlik kamerasına rağmen mama hırsızlığının önüne geçilemedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin demir çitlerin üzerinden atlayarak kedi evi içerisindeki malzemeleri çaldığı anlar kaydedildi. Başka bir görüntüde ise elinde poşetle gelen bir kadının, mama kabına yöneldiği ardından mamaları poşete koymayıp, kabı da alıp gittiği görüldü.

'SATMAK İÇİN ÇALMIŞ OLABİLİRLER'

Gülden Menekşe, kedi evinin gönüllülerin mama bağışlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, "Etrafı demir çitle çevirmemize rağmen bir kişi, demirlerden atlayarak kediler için yapılan evi çaldı. Bu kedi evlerini çalan kişilerin hayvansever olup olmadığını bilmiyoruz. Çalınan evler, krom malzemeden yapılmıştı. Satmak için çalmış olabilirler" dedi.

'LÜTFEN MAMALARI ÇALMAYIN'

Hırsızlık olaylarına çok üzüldüğünü belirten Menekşe, "Kendi eşyalarım çalınsa bu kadar üzülmem. Akşamları biz kedi evinin dışına çok fazla mama koyuyoruz. Dışarıdan gelip mama yiyen kediler de var. Buradan hırsızlık yapanlara sesleniyorum. Lütfen mamaları çalmayın. Çünkü burası tamamen gönüllülerin desteğiyle ayakta duran bir yer. Bizler de buraya mama bırakan gönüllülere karşı da sorumluyuz. Günlük 1 kilogram mama çalındığında 10 kedi aç kalmış oluyor?? ifadelerini kullandı.

SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOKAK KEDİLERİNİN BESLENDİĞİ KEDİ EVİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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