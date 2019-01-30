Sokak Kedisi Arabanın Çarptığı Arkadaşının Başından Ayrılmadı
6 dakika önce
Gaziantep'te bir kedi, arabanın altında kalarak ölen kedinin yarasını yalayıp başlında bekledi.
Gaziantep'te bir kedi, arabanın altında kalarak ölen kedinin yarasını yalayıp başlında bekledi.
Edinilen bilgiye göre görüntüler, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çekildi. Gece saatlerinde bir aracın altında kalan kedi, telef oldu. Yolun ortasında yerde yatan kedinin yanına giden başka bir kedi, yaralandığı yeri yalayarak başında bekledi. Yanından geçen arabalara aldırış etmeyen kedi, bir kadının gelmesi üzerine bölgeden uzaklaştı. Mahallede oturduğu öğrenilen kadın, yerdeki ölü kediyi alarak çöpün yanına bıraktı. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu
Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz
"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın