Son Dakika Haberleri: Sokak kedisi, boynundaki kavanoz parçasından kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sokak kedisi, boynundaki kavanoz parçasından kurtarıldı

38 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaklaşık 2 aydır boynunda cam kavanozun kolyeyi andıran ağzıyla yaşayan kedi kurtarıldı.

Sokak kedisi, boynundaki kavanoz parçasından kurtarıldı, System.String[]

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaklaşık 2 aydır boynunda cam kavanozun kolyeyi andıran ağzıyla yaşayan kedi kurtarıldı.

Çınarcık Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koru beldesinde başı cam kavanoza sıkışan kedi, yaklaşık 2 aydır kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlardan kaçarak yaşadı.

Vatandaşlar, kavanozun zaman içinde kırılmasıyla boynunda "cam kolye" gibi duran parçayla yaşayan kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Bölgede yaşayan hayvansever üç kadın, bahçelerine kurdukları sepetli yakalama sistemiyle kediyi yakaladı.

Hayvanseverlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Servisi ekibi yaralı kediye müdahalede bulundu.

Ekipler, zarar vermeden kedinin başındaki cam parçasını çıkarttı.

Kedi, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Çınarcık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada
'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Kıdemde "25 yıl ve 4500 gün şartı"na takılmamak için kritik tarih 8 Eylül 1999!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:32:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak kedisi, boynundaki kavanoz parçasından kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]