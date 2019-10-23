Sokak kedisi dışkı nakliyle hayata tutundu

Sivas'ta ölümcül bir rahatsızlık olan "panleukopeni" teşhisi konulan sokak kedisi "Bade" bir hayvanseverin sağlıklı kedisi "Hera"dan alınan dışkının nakledilmesiyle hayata tutundu.



Melike Dur, sahiplendiği ve sağlık problemi bulunan sokak kedisini, veteriner hekim İbrahim Özmen'e getirdi. "Bade" ismi verilen kedinin sindirim sisteminde rahatsızlığı olduğunu tespit eden ve "panleukopeni" teşhisi koyan Özmen, halk arasında dışkı veya gaita nakli olarak bilinen "fekal mikrobiyota transplantasyonu" yöntemiyle tedaviye karar verdi. Özmen, hayvansever Yusuf Arslan'ın sağlık problemi bulunmayan kedisi "Hera"dan alınan dışkıyı "Bade"ye nakletti. Ölümcül sindirim sistemi rahatsızlığına yakalanan "Bade", yeniden yaşama tutundu.