Sokak Kedisi Fareyle Böyle Oynadı
1 saat önce
Hatay'da sokak kedisi, gördüğü küçük fareyle dakikalarca oynadı, fare ise çareyi kaçmakta buldu.
Hatay
'da sokak kedisi, gördüğü küçük fareyle dakikalarca oynadı, fare ise çareyi kaçmakta buldu. Antakya
ilçesinin Saray
Caddesi'nde bir sokak kedisinin küçük bir fareyle oyunu amatör kameralara yansıdı. Gördüğü fareyle oyun oynamaya çalışan kedi, fareyi bir tuttu, bir bıraktı. Kedinin oyunuyla ölüm korkusu yaşayan fare ise çareyi kaçmakta buldu.
Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada ilgiyle izlendi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:23 Kaynak: İHA
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