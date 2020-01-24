Sokak kedisi için seferberlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak kedisi için seferberlik - Son Dakika

Sokak kedisi için seferberlik

6 saat önce

Sokak kedisi için seferberlikMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir çam ağacına çıkan sokak kedisi, belediye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

Sokak kedisi için seferberlik

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir çam ağacına çıkan sokak kedisi, belediye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

Bodrum merkezinde bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nin bahçesindeki çam ağacına tırmanan kedi, mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bodrum Belediyesi ekipleri, çalışma yaptı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde bulunan sepetli vince binen Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, kediyi ağaçtan kurtardı. Çam ağacının tepesinden alınan kedi, kontrol amaçlı Torba'da bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürdü. Vatandaşlar ise o anları, meraklı gözlerle izledi.

Sokak kedisi için seferberlik

Mustafa Paşa, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak kedisi için seferberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]