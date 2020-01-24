Sokak kedisi için seferberlik - Son Dakika

Sokak kedisi için seferberlik

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir çam ağacına çıkan sokak kedisi, belediye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

Bodrum merkezinde bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nin bahçesindeki çam ağacına tırmanan kedi, mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bodrum Belediyesi ekipleri, çalışma yaptı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde bulunan sepetli vince binen Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, kediyi ağaçtan kurtardı. Çam ağacının tepesinden alınan kedi, kontrol amaçlı Torba'da bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürdü. Vatandaşlar ise o anları, meraklı gözlerle izledi.