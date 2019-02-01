Son Dakika Haberleri: Sokak Kedisi ile Yavru Köpeklerin Şaşırtan Dostluğu

Sokak Kedisi ile Yavru Köpeklerin Şaşırtan Dostluğu

1 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sokak kedisi ile yavru köpeklerin arkadaşlığı görenleri şaşırtıyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sokak kedisi ile yavru köpeklerin arkadaşlığı görenleri şaşırtıyor.

İlçedeki sanayi sitesi esnafı, ismini "Osman" koydukları kedi ile "Bahattin" adını taktıkları yavru köpek ve 3 kardeşine sahip çıktı.

Sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar, bir arada yaşamalarını sağladı. Kedi ile yavru köpeklerin dostluğu ve birbirleriyle oynamaları görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Taksi şoförü Musa Erat, yolcu bırakmak için sanayi sitesine gelip gittikleri sırada kıskandıran dostluğa şahitlik ettiklerini söyledi.

Erat, "Abana'da esnaf arkadaşlarımızın sahip çıktığı bu hayvanlar sevgiyle kaynaşmışlar. Birbirleriyle oynayıp besleniyorlar. Bizler de onların kıskandıran dostluğunu görüyoruz." diye konuştu.

Belediye personeli Ömer Köse ise iş aralarında çay ocağında dinlendikleri sırada "Osman" ve "Bahattin" ile kardeşlerini tanıdıklarını anlattı.

İkilinin sanayi sitesinin maskotu haline geldiğini dile getiren Köse, "Buraya gelenler gördükleri manzara karşısında önce şaşırıyor, daha sonra cep telefonlarıyla kedi ve köpeklerin oyunlarını kayıt altına alıyor. Bizler de boş vakitlerimizde onlarla oynayarak zaman geçiriyoruz. Yemek veriyoruz. Karınları doyduktan sonra daha keyifli oluyorlar." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:48 Kaynak: AA

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