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Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına "misafir" oldu - Son Dakika

Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına "misafir" oldu

04.02.2022 16:55
Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına "misafir" oldu

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, odasına kadar gelen sokak kedisine mama yedirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, odasına kadar gelen sokak kedisine mama yedirdi.

Taşköprü Belediyesine giren bir kedi, Belediye Başkanı Çatal'ın makamına kadar çıktı. Bir süre kediyi seven Çatal, mama verdi.

Sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşan Çatal, "Her daim halkımıza sonuna kadar açık olan makam kapımızı bu sefer can dostlarımızdan bir kedimiz araladı. Güzel vakit geçirdiğimiz can dostumuz bizde hoş bir sada bıraktı. İnsanlarımızın olduğu gibi sokak hayvanlarımızın da her zaman sorgusuz sualsiz yanındayız. İnsanlık, yaratılmış her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir." ifadelerini kullandı.

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Medya, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına 'misafir' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak kedisi Taşköprü Belediye Başkanının makamına "misafir" oldu - Son Dakika
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