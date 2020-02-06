Sokak kedisi TOGEM'in maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak kedisi TOGEM'in maskotu oldu - Son Dakika

Sokak kedisi TOGEM'in maskotu oldu

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) kurs öğreticisi Canan Kara'nın sahiplendiği sokak kedisi merkezin maskotu haline geldi.

Sokak kedisi TOGEM'in maskotu oldu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) kurs öğreticisi Canan Kara'nın sahiplendiği sokak kedisi merkezin maskotu haline geldi.

"Yumoş" adı verilen kedi, merkezde kursiyerlerle zaman geçiriyor.

TOGEM Koordinatörü Abdulmecit Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kediyi sokakta donmak üzereyken bulduklarını söyledi.

Kediyi kurs öğreticisi Canan Kara'nın sahiplendiğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"Kediyi veterinere götürüp aşı ve bakımlarını yaptırdık. Adını Yumoş verdiğimiz kedi, merkezimizdeki kursiyerlerle birlikte zaman geçiriyor. Burada bize maskotluk yapıyor. Kursiyerlerimiz kediyi çok seviyor. Kendi ayrıca ortamı neşelendiriyor. Kurslarımız artık daha eğlenceli. Biz TOGEM olarak tüm yaratılanlara merhametli olduğumuz gibi kedimizi de sahiplendik. Artık kedinin de merkezimizde bir yuvası olmuş oldu."

Canan Kara da "Kedi, kursiyerlerimizin maskotu oldu. Hepimiz onu çok seviyoruz. Bize eğlence veriyor. Yumoş ile güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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