Sokak kedisi "Yaman" belediyenin maskotu oldu - Son Dakika

Sokak kedisi "Yaman" belediyenin maskotu oldu

07.01.2021 11:01
Sokak kedisi

Muğla'da, sığındığı belediye binasının maskotu haline gelen sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu.

Muğla'da, sığındığı belediye binasının maskotu haline gelen sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu.

Belediye çalışanları, yaklaşık üç yıl önce yağmurda bir sokak kedisinin dışarıda kaldığını fark etti. Bakımı ve tedavisinin ardından sahip çıkılan kedi için başkanlık binasına kulübe yapıldı. Yaman ismi verilen kedinin rahat uyuması için de bir koltuk ayarlandı. Belediyede rahatça dolaşan, zaman zaman koltukların üzerinde uyuyan kedi, zamanla çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı haline geldi.

"Kedimiz, tüm personelin sevgisini gösterdiği ortak değeri oldu"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AA muhabirine, hayvan sevgisinin önemli olduğunu, evinde bir köpeğinin bulunduğunu söyledi.

Belediyede sahip çıktıkları kediye herkesin değer verdiğini aktaran Gürün, hayvanın belediyenin maskotu haline geldiğini dile getirdi.

Belediyeye gelir gelmez herkesin Yaman'ı görmek istediğini anlatan Gürün, şunları kaydetti:

"Kedimiz, tüm personelin sevgisini gösterdiği ortak değeri oldu. Belediyenin her yerinde Yaman'ı görmeniz mümkün. Rahatça istediği yerde dolaşıyor. Sağı solu karıştırmıyor. Yanlış bir şey yapmıyor. Kimseye bir rahatsızlığı yok. Koltuğunda rahatça uyuyor. Girişte beni ve personelimizi o karşılıyor. Belediyemize gülümseyerek giriyoruz. Gelen misafirlerimiz de onu çok iyi niyetle yaklaşıyor."

Gürün, hayvanlara gereken ilgiyi gösterdiklerini ifade etti.

"Hepimiz ona çok alıştık"

Belediye çalışanı Gülser Bozkurt ise sabah ilk iş olarak Yaman'ın mamasını ve suyunu verdiğini söyledi.

Kedinin genellikle koltuğunda zaman geçirdiğini aktaran Bozkurt, "Gün içinde belli aralıklarla dışarıya çıkıyor. Yarım saat dolaştıktan sonra tekrar yerine geliyor. Hepimiz ona çok alıştık. Çalışma arkadaşlarımız önce Yaman'ı soruyor. Çalışanlar kadar, belediyeye gelenler de çok seviyor." dedi.

Osman Gürün, Muğla, Kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak kedisi 'Yaman' belediyenin maskotu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı         
10:34
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı         
09:55
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 11:17:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak kedisi "Yaman" belediyenin maskotu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei