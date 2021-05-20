Sokak kedisinden ölen kediye kalp masajı - Son Dakika

Sokak kedisinden ölen kediye kalp masajı

Ölen bir başka kediyi hayata döndürmek için kalp masajı yaparcasına göğsüne ağzı ve patisiyle dokundu

Sokak arkadaşının başında dakikalarca adeta nöbet tutması görenleri şaşırttı

Yürekli ısıtan durum cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da sokak kedisinin, ölen başka bir kediyi hayata döndürmek için adeta kalp masajı yaparcasına göğsüne ağzı ve patisiyle dokunup dakikalarca başında nöbet tutması görenleri şaşırttı.

Cedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde hayatını kaybeden kedi, iki ayrı kediyi adeta hüzne boğdu. Bir kedinin ön patileriyle ölen kedinin kalbinin bulunduğu yere yumuşak ritimle sürekli dokunarak adeta kalp masajı yaptı. Sokak kedisinin bu işlemi, aralıklarla yaklaşık 15 dakika boyunca sürdürdü. Yürekli ısıtan bu durum, cep telefonu kamerasına yansıdı.