Sokak kedisine diş tedavisi - Son Dakika

OSMANİYE'de hayvansever 2 üniversiteli, baktıkları ve yeme içmede zorlandığı görülen sokak kedisine diş tedavisi uygulanmasını sağladı. Yaklaşık 30 dakika süren operasyonla dişlerinden biri çekilen diğerine ise tedavi uygulanan kedinin, kısa süre sonra daha rahat beslenmeye başladığı gözlendi.

Kent merkezinde sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisi Yaren Çobaner (22) ile Nazlı Sertkaya (23), 3 yıldır baktıkları ve 'Dudiş' adını verdikleri sokak kedisinin son aylarda agresifleştiğini ve mama yerken zorlandığını fark etti. 'Dudiş'i veterinere muayene ettiren gençler, ağız ve diş sağlığının bozulduğunu öğrendi. Maddi durumları yeterli olmadığı için kediyi tedavi ettiremeyen gençler, sokak hayvanlarının tedavisine yardımcı olduğunu öğrendikleri Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Ali Laçinbala'ya ulaştı.

OPERASYON YARIM SAAT SÜRDÜVeteriner Ali Laçinbala, kedinin dişlerinde çürükler olduğunu, diş etlerinde ise apselerin meydana geldiğini tespit etti. Operasyona alınan kedinin 30 dakikalık müdahale sonucu bir dişi çekildi ve çürük olan dişleri tedavi edildi. Tedavisinin evde devam ettirilmesi gereken kedi, Yaren Çobaner'e teslim edildi. Öğrenci oldukları için 'Dudiş'i özel veteriner kliniğinde tedavi ettiremediklerini ancak HAYTAP'ın kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Çobaner, "İnşallah 'Dudiş' daha iyi olacak. HAYTAP'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HAYTAP İl Temsilcisi Laçinbala ise kediye gerekli müdahalenin yapıldığını ve bundan sonra daha iyi yaşam süreceğini söyledi.