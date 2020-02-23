Sokak kedisine fıtık ameliyatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak kedisine fıtık ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Sokak kedisine fıtık ameliyatı yapıldı

6 saat önce

ÜMRANİYE Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yeni kurulan kedi ameliyathanesi hizmet vermeye başladı.

Sokak kedisine fıtık ameliyatı yapıldı, System.String[]

ÜMRANİYE Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yeni kurulan kedi ameliyathanesi hizmet vermeye başladı. Veterinerler, yeni kurulan ameliyathanede ilk ameliyatı fıtık olan bir sokak kedisine yaptı. Kediye yapılan operasyonla ilgili bilgi de veren Veteriner Hekim Ece Arınır, "Şu an ameliyat edeceğimiz kedinin abdominal bölgesinde bir fıtığı var. Bugün onun tedavisini yapacağız" dedi.

Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yer alan mevcut ameliyathanesine ek olarak, sadece kediler için ayrı bir ameliyathane kurdu. Röntgen cihazı ve diğer tüm teçhizatları ile hazır hale getirilen kedi ameliyathanesi, ilk ameliyatını gerçekleştirdi. Abdominal bölgesinde fıtık olan bir sokak kedisi, veterinerler tarafından ameliyat edildi.

"BÜTÜN OPERASYONLAR YAPILABİLİYOR"

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Ece Arınır, "Burası Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan yeni bir ameliyathane. Her türlü ihtiyaçları tamamlanarak hazır hale getirildi. Kemik, yumuşak doku gibi bütün operasyonlar yapılabiliyor. Röntgen cihazı da mevcut, buraya gelen hastaların röntgenleri de çekilerek ondan sonra gereken operasyonlar neyse gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kediye yapılan operasyonla ilgili bilgi de veren Ece Arınır, "Şu an ki ameliyat edeceğimiz kedinin abdominal bölgesinde bir fıtığı var. Bugün onun tedavisini yapacağız. Öncesinde normal tedavisi yapıldı. Genel durumu kontrol altına alındıktan sonra bugün de fıtık operasyonunu yapacağız" diye konuştu.

"OSTEOSENTEZ OPERASYONLARI İÇİN GEREKLİ TEÇHİZATLARI TEMİN ETTİK"

Yeni kurulan ameliyathane ile ilgili bilgi veren Ümraniye Belediyesi Veteriner Hekimi Serdar Kurt ise, "Kedilere operasyonlarımızı yapmak için ayrı bir bölüm tahsis ettik. Burada kedilerimizin operasyonlarını yapacağız. Gerekli teçhizatlar sağlandı. Ayrıca osteosentez operasyonları için de gerekli teçhizat ve röntgen cihazımızı da temin ettik. Röntgen cihazımızla da burada kırık olan ya da kırık şüphesi bulunan hayvanlara röntgen çektikten sonra gerekli müdahaleleri yapacağız" şeklinde konuştu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre belediyeler, küpesiz veya hasta sokak hayvanlarını toplayarak geçici bakımevinde kısırlaştırıp, kuduz aşısı, iç ve dış parazitlere karşı iğneleri yapılıp kulağına küpe takıldıktan veya tedavisi tamamlandıktan sonra alındıkları yerlere bırakmakla yükümlü.


Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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