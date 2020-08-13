Sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza kesildi - Son Dakika

Sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira idari para cezası uygulandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira idari para cezası uygulandı.

Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, market işleten R.S'nin bir sokak kedisini tekmelediğini gerekçe göstererek şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı incelemede güvenlik kamerası kayıtlarında R.S'nin kediyi yolda yürürken tekmelediği görüldü.

Ekiplerce R.S'ye hayvana şiddet uyguladığı suçlamasıyla 900 lira idari para cezası uygulandı.

R.S, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin iş yerine girerek askıdaki sucukları yediğini, kızarak tekme attığını söyledi.

Hayvana zarar verdiği için üzgün olduğunu anlatan R.S, "O bana zarar verdi. Ben de ona tekme attım. Cezasını 900 lira ödedim. Sosyal medyada abartmışlar." dedi.

Sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza kesildi

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza kesildi - Son Dakika
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