Üye Girişi
SOKAK KEDİSİNİ TEKMELEYİP HAVAYA FIRLATTI - Son Dakika

SOKAK KEDİSİNİ TEKMELEYİP HAVAYA FIRLATTI

14.02.2022 13:03

Antalya'da yolda yürüyen iki kişiden biri, kaldırımda önünden geçen sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı.

Antalya'da yolda yürüyen iki kişiden biri, kaldırımda önünden geçen sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı. 2 metre havaya fırlayıp yere düşen hayvan korkarak kaçarken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay, Antalya'nın Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, arkalarından gelen bir kedinin önlerine geçtiğini farketti. Sokak kedisi tam önüne geldiğinde tekme atınca, hayvan iki metre havaya fırlayıp düştü. Sokak kedisi, korkarak uzaklaştı. Kim olduğu bilinmeyen kişinin kediye uyguladığı şiddet bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kedinin yaşadığı 'tekmeli' şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

YORUMLAR
500

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK KEDİSİNİ TEKMELEYİP HAVAYA FIRLATTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:57 TOGG'a rakip çıktı! 8 ayda 15 öğrenci elektrikli araç üretti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: SOKAK KEDİSİNİ TEKMELEYİP HAVAYA FIRLATTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement