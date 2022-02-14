Sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı! Kameralara yansıyan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu - Son Dakika

Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay, Antalya'nın Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, arkalarından gelen bir kedinin önlerine geçtiğini fark etti.

HAVAYA FIRLAYIP DÜŞTÜ

Sokak kedisi tam önüne geldiğinde tekme atınca, hayvan iki metre havaya fırlayıp düştü. Sokak kedisi, korkarak uzaklaştı. Kim olduğu bilinmeyen kişinin kediye uyguladığı şiddet bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kedinin yaşadığı 'tekmeli' şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.