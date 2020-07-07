Sokak kedisinin, çeşmeden su içtiği anlar ilgi odağı oldu - Son Dakika

BURSA'da, sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte su ihtiyacı hisseden sokak kedisinin çeşmeden su içtiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi'ndeki bir çeşmeye giden sokak kedisi, musluktan akan suyu içmeye çalıştı. Hava sıcaklıklarının artması sebebiyle su ihtiyacı hisseden kedinin o anları, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.