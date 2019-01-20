Son Dakika Haberleri: Sokak Kedisinin Güneş Keyfi

Sokak Kedisinin Güneş Keyfi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen bir kedi, çıktığı arabanın üzerinde ısınmaya çalıştı.

Sokak Kedisinin Güneş Keyfi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen bir kedi, çıktığı arabanın üzerinde ısınmaya çalıştı.

Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düşmesi, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk kış günü yiyecek bulmaktan zorlanan sokak hayvanları, kalacak sıcak yer konusunda da büyük sıkıntı yaşıyorlar. Geceleri buldukları kuytu köşelerde sabahlayan sokak hayvanları, gündüzleri de genellikle çöplük alanlarda yiyecek arıyor.

İlçe merkezinde günler sonra yüzünü gösteren güneş, insanlar kadar hayvanları da sevindirdi. Güneşi fırsak bilen bir kedi ise, çıktığı otomobilin üzerinde ısınmaya çalışması dikkat çekti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi

Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 15:38:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Kedisinin Güneş Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]