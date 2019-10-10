Son Dakika Haberleri: Sokak kedisiyle tavuğun dostluğu
Son Dakika Güncel Sokak kedisiyle tavuğun dostluğu

Sokak kedisiyle tavuğun dostluğu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı kümeste bulunan yavru kedi ile tavuk görenlerin ilgisini çekiyor.

Sokak kedisiyle tavuğun dostluğu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı kümeste bulunan yavru kedi ile tavuk görenlerin ilgisini çekiyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde Erdem Alanç'a ait restoranın kümesinde bulunan "Zehra" isimli tavuk, yavru sokak kedisiyle aynı kümeste yaşıyor.

Sürekli birlikte dolaşan kedi ile tavuk görenlerin dikkatini çekiyor.

Yavru kedi kümesteki diğer tavukların arasında adeta bir kümes hayvanı gibi hareket ediyor.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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