Sokak kısıtlaması sonrası sessizliğe bürünen Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların ardından caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Kadıköy ve Üsküdar Kent Meydanı sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi. Sessizliğe bürünen Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

-İHA-