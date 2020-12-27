Sokak kısıtlamasına rağmen izinsiz define ararken yakalandılar - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, define bulmak amacıyla doğal sit alanında izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Oklubalı Mahallesi'nde devriye gezdikleri sırada, 1'inci derece tescilli doğal sit alanı olan anıt ağaçları bölgesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi fark etti. Kvalamacanın ardından yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin, define bulmak için yaklaşık 1,5 metre çapında, 1 metre derinliğinde kazı yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca aramalarda kürek, kazma, el çapası, küçük el küreği, çekiç, demir manivela, küçük sivri demir, yön bulma çubuğundan oluşan kazı malzemelerinin yanı sıra sustalı bıçak, ruhsatlı tabanca ve bu silaha ait 15 fişek ile şerit metre ele geçirildi. O.D., M.S. ve E.S. adlı şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.