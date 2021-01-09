Sokak kısıtlamasında 6. hafta - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu kısıtlaması yurt genelinde sürüyor. Kısıtlama öncesi yine benzer manzaralar vardı. Megakent İstanbul'da cuma trafiği kısıtlama trafiğiyle birleşince yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk haritası yüzde 70'leri gördü.

Kısıtlamanın başlamasıyla hareketlilik yerini sakinliğe bıraktı. Polis ekipleri de denetim için yollardaydı. Ankara'da ise kontroller sırasında ilginç anlar yaşandı. Sokak kısıtlamasını delen iki kişi polis ekiplerine yakalandı. Yapılan testte şoförün alkollü olduğu belirlendi. Yanındaki kadının da izin belgesi yoktu. Kendisine ceza kesileceğini anlayan kadın polise uzun süre dil döktü..

Cezadan kurtulamayacağını anlayınca da görüntülerinin silinmesini istedi. İki arkadaşa, toplam 7 bin 650 TL idari para cezası uygulanırken sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çevrimiçi sipariş firmaları adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Uygulama Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.