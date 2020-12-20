Sokak kısıtlamasında "can dostlara" nefes oluyorlar - Son Dakika

Sokak kısıtlamasında "can dostlara" nefes oluyorlar

20.12.2020 11:52

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan temizlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gece gündüz demeden hastalara ve sağlık çalışanlarına temiz bir ortam sağlamanın mücadelesini veriyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan temizlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gece gündüz demeden hastalara ve sağlık çalışanlarına temiz bir ortam sağlamanın mücadelesini veriyor.

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki temizlik görevlileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede risk altında yoğun mesai yaparak hijyenik ortamda sağlık personeline çalışma, hastalara ise tedavi imkanı sunuyor.

Temizlik görevlileri, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının hastanelerdeki en büyük destekçisi olmanın gururunu yaşıyor.

Kovid-19'la mücadelede önemli rol üstlenen temizlik görevlileri, hijyenin çok daha önemsendiği salgın döneminde gece gündüz demeden hastalara ve sağlık çalışanlarına temiz bir ortam sağlamanın mücadelesi için uğraşıyor.

Görevliler, Kovid-19 ile savaşta mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane görev yapıyor.

Her saat vatandaşların temas ettiği yerler başta olmak üzere hastanenin tüm servis, oda ve ortak kullanım alanlarını deterjan ve dezenfektan ile yıkayan görevliler, katı atıkları da özenle toplayarak imha edilmesini sağlıyor.

-"Ben de hasta oldum, o zorluğu yakından biliyorum"

Klinik Destek personeli Erdal Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük fedakarlıklarla hastalara ve sağlık personellerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bektaş, "Çalışma şartlarımız ister istemez, malum pandemi dönemine bağlı olarak yoğun geçiyor. Halkımızda bu yönden daha anlayışlı olursa daha çok sevineceğiz. İlk pik döneminde yine yoğunluk vardı ama bu kadar değildi. Bu sefer yoğunluk daha çok oldu" dedi.

Yoğun bakım ünitelerinde, servislerde ve hastane bahçesine kurulan çadırların durumu gözlendiğinde yoğunluğun anlaşıldığı ifade eden Bektaş, "Hastalarla irtibattayız, yan yana kalıyoruz ve tabii ki üzülüyoruz. Zor bir şey. Ben kendimde koronavirüse yakalandım. Yaşadığım için o zorluğu yakından biliyorum. O yüzden istiyorum ki insanlarımız evinde kalsın, kendi sağlıklarını korusunlar. İster istemez üzülüyoruz, bu can sonuçta." ifadelerini kullandı.

Erdal Bektaş, mesai saatlerinde kısmi değişiklikler olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"8-8 ya da 12-12 çalışan arkadaşlarımız da var. İster istemez bir değişim oldu. Çünkü personel yeterliliği konusunda bazen sıkıntı çektik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dışarıda biz hastanede sıkıntılar çok yoğunluk böyle diye anlatıyoruz. Kimi insanımız güzel bir cevap veriyor. Kimisi de hiçbir şekilde umursamayıp es verip geçiyor. Biz burada bir aileyiz, ben işimi çok seviyorum. Neredeyse 15 yıla yakındır bu hastanede çalışıyorum. Her zaman yakın çevreme evde kalmalarını söylüyorum. Bize de yardımcı olsunlar, kendilerini de korusunlar."

-"Güvenlik personelleri olarak yoğun mesai yürütüyoruz"

Güvenlik personeli Vedat Ayar, iş yükünün arttığını ancak farklı bir dönemden geçtikleri için şikayetçi olmadıklarını dile getirdi.

Ayar, "Giriş çıkışlarda hastaları kontrol ediyoruz. Gerekli olan yerlere yönlendirmeler yapıyoruz. Çocuk polikliniklerinde içeriye hastaları ateşlerini ölçerek alıyoruz. Güvenlik tedbirlerimizi de ayrıca aldık. Hastanemizde yoğunluk olduğu zaman tedbir almaya kendimizden başlıyoruz. İlk önce maske ve eldiven kullanmaya başladık. Mesafelerimizi korumaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde hastalanan arkadaşlarımız da oldu. Kontrollü bir şekilde giriş çıkışları sağlamaya çalışıyoruz. Hastalar arasındaki mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Bu süreç içinde giriş çıkışlar çok yoğun olduğu için güvenlik personelleri olarak yoğun mesai yürütüyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hastanede çalışmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunun altını çizen ayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de Kovid-19 geçirdim. Zor günler geçirdim ama sağ olsunlar yöneticilerimiz bize ellerinden geldiği kadar destek oldular. Sağlık problemi olmayan kişilerin bu süreç içinde hastaneye kesinlikle gelmemeleri ziyaret yapmamalarını özellikle istiyoruz. Hastaneye ziyaret amaçlı gelenlerin pozitif hasta olma ihtimali var. Bizim bunları ayırmak gibi bir şansımız yok. Evde kalmaları önemli, hayat eve sığar."

"Hijyenik tedavi ortamı için bütün detayları elden geçiriyoruz"

Temizlik personeli Nurten Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi başladıktan sonra oğlunun ve kızının da pozitif olduğunu, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını söyledi.

Gündoğdu, "Bu süreci biz çok şükür iyi atlattık. Herkes kendisine dikkat etmeli, 24 saat Acil Servislerde mesailerimizi sürdürüyoruz. Poliklinik, Genel Cerrahi ve ek binalardaki servislerde farklı zaman dilimlerinde dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Geri hizmet personelleri olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. WC'ler, odalar ve koridorlardaki temizlik hizmetlerine pandemiyle birlikte daha fazla dikkat etmeye başladı." dedi.

İşine severek geldiğini de sözlerine ekleyen Nurten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın derdine derman olduğumuz için gururlu ve onurluyuz. Yeni hasta geldiğinde onlara temiz bir ortam hazırlamak için çalışıyoruz. Giden hasta sağlıklı gidiyorsa bu durumda payımız olduğunu düşünerek ayrıca mutlu oluyoruz. Hijyenik tedavi ortamı için yöneticilerimizin de direktifleriyle bütün detayları elden geçiriyoruz"

Sokak kısıtlamasında can dostlara nefes oluyorlar
Sokak kısıtlamasında can dostlara nefes oluyorlar
Sokak kısıtlamasında can dostlara nefes oluyorlar
Sokak kısıtlamasında can dostlara nefes oluyorlar

Erdal Bektaş, araştırma, Gündoğdu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak kısıtlamasında 'can dostlara' nefes oluyorlar - Son Dakika


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