Sokak kısıtlamasında çay fabrikalarında imalat - Son Dakika

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çay üreticileri, Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da bahçelere girerek, çay hasadını sürdürüyor. Fabrikalarda ise tam kapasite çay üretimine başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda çay hasadı sürüyor. Üreticilerin yanı sıra çay tarımına izin verilmesiyle çay üretim işletmeleri de gerekli önlemleri alarak, yaş çay imalatına başladı. Salgın nedeniyle 44 maddelik 'acil eylem planı' oluşturarak üretime geçilen işletmelerde; plan kapsamında çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar sıkı tedbirler alınıyor. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatılıyor. Çay fabrikalarında çalışanlar, izin belgeleriyle iş yerlerine gidip dönmeleri sağlanıyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Bu işletmelerde yaklaşık 30 bin işçi istihdam ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor.

'ÇAYIN MUAF TUTULMASI OLUMLU'

Rize'nin Güneysu ilçesi Adacami Mahallesi'nde fabrika işletmecisi olan Hamdi Kalender, çayın bu yıl geç başladığını söyleyerek, "Çayın geç başlamasıyla zamanının geçmesi söz konusu. Sokağa çıkmama durumu ilimizde olsaydı sorun yaşayabilirdik. Çayın bu yasaktan muaf tutulması olumlu olmuştur. Personelimize de gerekli izinler verildi" dedi.

'ÇALIŞANLARIMIZA BELGELER DÜZENLEDİK'

Çay imalatına 1 hafta önce başladıklarını belirten Çay İşletmesi Yöneticisi Ali Kalender , "Sokağa çıkma yasağı döneminde fabrikaları kapatıp çay hasadına izin verilmeseydi çayda ciddi sorunlar yaşanacaktı. Çayın nem ve tazelik oranı düşerdi ve bununla beraber kalitede düşerdi. Akabinde yapılacak olan 2'nci ve 3'üncü çay hasadı da bundan olumsuz etkilenirdi. İnşallah imalata başladık iyi bir sezon geçiririz. Çalışanlarımıza belgeler düzenledik. Onların işe gidiş gelişlerini planlıyoruz. Her türlü tedbirleri alarak sezona başladık" diye konuştu.

'KURALLARA GÖRE HAREKET EDİYORUZ'

Fabrika çalışanı Yaman Ayhan, gerekli tedbirleri alarak çay imalatı yaptıklarını belirtip, "Çay hasadına izin verilmesi ardından çay üretimi yapan fabrikalara da müsaade edildi. Biz de gerekli izin belgelerimizi alarak fabrikamıza işe gelip gidiyoruz. Çalışma esnasında gerekli maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre hareket ediyoruz" dedi.

Fabrika çalışanı Kadir Mercan da hasadın başlamasıyla beraber üretimin de başlaması gerektiğine vurgu yaparak, "Koronavirüs salgını dünyayı etkilediği gibi ülkemizi ilimizi de ciddi şekilde etkiledi. Çay sektörü de bu virüsten olumsuz etkilenmiştir. Hasadın başlaması ile birlikte biz de gerekli tedbirlerimizi alarak imalata başladık. İnşallah sorunsuz bir çay sezonu geçiririz" diye konuştu.