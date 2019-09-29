Son Dakika Haberleri: Sokak köpeği artık minik öğrencilere emanet
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Sokak köpeği artık minik öğrencilere emanet

27 dakika önce

Eskişehir'de Mancahane Hayvanları Koruma Derneği, bir ilkokul yönetimi işbirliğiyle sokakta yaşayan köpeği aşıları tamamlandıktan sonra öğrencilerin bakması için okula bıraktı.

Sokak köpeği artık minik öğrencilere emanet, System.String[]

Eskişehir'de Mancahane Hayvanları Koruma Derneği, bir ilkokul yönetimi işbirliğiyle sokakta yaşayan köpeği aşıları tamamlandıktan sonra öğrencilerin bakması için okula bıraktı.


Mancahane Hayvanları Koruma Derneği, yürüttüğü çalışmalar ile çocuklarda hayvan sevgisini arttırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede Ahmet Olcay İlkokulu yönetimi ile görüşen dernek, okula bir sokak köpeğinin koyulmasını talep etti. Okul yönetiminin talebi kabul etmesi üzerine sahibi tarafından sokağa terk edilen golden cinsi bir köpek aşıları ve kontrolleri yapıldıktan sonra ilkokula getirildi. Okula köpeğin getirildiğini gören öğrenciler duruma çok sevindi. Dakikalarca köpeğin başından ayrılmayan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ettiler.


Okula getirilen köpeğin besleme ve bakımı ise okulda bulunan öğretmenlerle dönüşümlü olarak yapılacak. Köpeğe ait aşı karnesi hayvanseverler tarafından öğretmenlere teslim edildi.


Mancahane Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, yapılan proje ile diğer okullara da bir sokak hayvanı verilerek hem öğrencilerde hayvan sevgisinin arttırılmasının hem de sokakta yaşayan canlılara bir yuva bulunmasının planlandığını belirterek, "Sokak hayvanına sahip çıkan okul yönetimi ve öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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