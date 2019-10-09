Son Dakika Haberleri: Sokak köpeği, av tüfeği ile öldürüldü
Son Dakika Güncel Sokak köpeği, av tüfeği ile öldürüldü

Sokak köpeği, av tüfeği ile öldürüldü

4 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle öldürüldü.

Sokak köpeği, av tüfeği ile öldürüldü, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle öldürüldü.
Tarsus'un Kaburgediği Mahallesi'nde yol kenarında ölü köpek gören vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü saptadı. Olay yerindeki fişeklerden örnek  ekipler, köpeği öldüren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:12 Kaynak: DHA
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