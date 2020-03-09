Sokak köpeği bakımevine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak köpeği bakımevine teslim edildi - Son Dakika

Sokak köpeği bakımevine teslim edildi

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ölmek üzere bulunan sokak köpeği tedavi edilmek üzere, Tavşanlı Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Sokak köpeği bakımevine teslim edildi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ölmek üzere bulunan sokak köpeği tedavi edilmek üzere, Tavşanlı Hayvan Barınağı'na götürüldü.


Tavşanlı ilçesinde yaşayan Bursa Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat tarafından Çardaklı Mahallesi yakınlarında bulunan sokak köpeği Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber verilerek teslim edildi.


Nuh'un Gemisi Derneği Tavşanlı temsilcisi Necdet Demirat, "Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Bugün bitkin halde hastalıktan yaralı halde bulduğumuz bu kangal köpeği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor" dedi. - KÜTAHYA

Çardaklı, Tavşanlı, Kütahya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Son Dakika Haberleri
16:57 Müftülükten 'Kadınlar Günü'ne özel etkinlik
16:57 Öğrenciler projeleri ile ekonomide 30 milyon lira tasarruf sağlayacak
16:56 Genel Müdür Başaran, Zeytinliova'da MASKİ'nin Projelerini Anlattı
16:56 Demir: Fuarlar işadamlarının vizyonunu genişletiyor
16:56 Milli mücadele kahramanı Arslanbey'in oğlu polisleri ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 17:00:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak köpeği bakımevine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]