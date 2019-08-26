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Sokak köpeği düştüğü çukurdan kurtarıldı

1 saat önce

Edirne'de bir aracın çarpması sonrası ayağı kırılan ve kanalizasyon çukuruna düşen sokak köpeği, Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı.

Sokak köpeği düştüğü çukurdan kurtarıldı, System.String[]

Edirne'de bir aracın çarpması sonrası ayağı kırılan ve kanalizasyon çukuruna düşen sokak köpeği, Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde kimliği belirsiz bir sürücünün çarpması sonucu yaralanan köpek, düştüğü çukurdan uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı.

Ayağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan köpek, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'nde tedavi altına alındı.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi İbrahim Dönmez, tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Kurtarma çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Dönmez, "Araba çarpmasıyla ayağı kırılan köpeğimizi çukurdan çıkarmak için uzun uğraş verdik. Edirne Belediyesi ekipleri ve bizlerin çalışmasıyla çukurdan çıkardık. İlk tedavisi barınakta yapıldı. Bu olayın takipçisi olacağız. Çarpıp kaçan kişiyi bulmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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