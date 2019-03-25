Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeği, Ekrandaki Yemek Reklamlarını Böyle İzledi

Sokak Köpeği, Ekrandaki Yemek Reklamlarını Böyle İzledi

20 dakika önce

SAMSUN'da sırt üstü yatan bir sokak köpeği alana kurulu ekranda yer alan yemek reklamlarını izlediği anlar, görenleri gülümsetti.

Sokak Köpeği, Ekrandaki Yemek Reklamlarını Böyle İzledi, System.String[]
SAMSUN'da sırt üstü yatan bir sokak köpeği alana kurulu ekranda yer alan yemek reklamlarını izlediği anlar, görenleri gülümsetti. 

Samsun'un İlkadım İlçesi  Cumhuriyet Meydanı'nda bir sokak köpeği, yere sırt üstü yattı. Alanda kurulu bulunan ekranda yayınlanan yemek reklamlarını izleyen köpeğin o anları görenleri gülümsetti. Sevimli köpek, ekrandaki reklamların bitmesiyle gözden kayboldu. 

FOTOGRAFLI - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

İlkadım, Cumhuriyet Meydanı, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:06:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeği, Ekrandaki Yemek Reklamlarını Böyle İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]