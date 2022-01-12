Sokak köpeği 'Kara Tren' tramvayın eskortu - Son Dakika

ORDU'da sokak köpeği, sefer yapan nostaljik elektrikli tramvayı gün boyu takip ediyor. 'Kara Tren' adı verilen köpek, zil sesiyle birlikte hareket eden tramvaya yürüyerek ve koşarak eşlik ediyor.

Altınordu ilçesinde sokak köpeği, Atatürk Bulvarı'nda Rıhtım ile Teleferik alt istasyonu arasında sefer yapan nostaljik elektrikli tramvayı takip ediyor. 'Kara Tren' adı verilen ve zil sesiyle hareket eden tramvaya eşlik eden köpek, sokak köpeklerini yanaştırmadığı tramvayın yanında sabahlıyor. Vatman ekibi de maskotları haline gelen köpeği besleyip, bakımını yapıyor.