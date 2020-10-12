Sokak köpeği kediye annelik yapıyor - Son Dakika

Sokak köpeği kediye annelik yapıyor
12.10.2020 13:52
- Sokak köpeği kediye annelik yapıyor -Kediyi emziren sokak köpeğinin görüntüleri duygulandırdı Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir sokak köpeği yavrularını emzirdikten sonra bir sokak kedisine annelik yaparak onu da emzirmesi görenleri hayret ettirdi.
- Sokak köpeği kediye annelik yapıyor
-Kediyi emziren sokak köpeğinin görüntüleri duygulandırdı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir sokak köpeği yavrularını emzirdikten sonra bir sokak kedisine annelik yaparak onu da emzirmesi görenleri hayret ettirdi.
Yenice ilçesinde hal içinde balıkçılık yapan Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez tarafından çekilen bu görüntüyü izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Videoyu çekerken duygulandığını belirten Muhtar Boyuneğmez, "Yavrularını emzirdikten sonra kediyi emziren köpek. Şu üç günlük dünya da hiç bir şey paylaşılmazken işte kedi ile köpeğin durumu ortada" dedi.
Son Dakika Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti