Sokak köpeği kediye annelik yapıyor - Son Dakika

- Sokak köpeği kediye annelik yapıyor

-Kediyi emziren sokak köpeğinin görüntüleri duygulandırdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir sokak köpeği yavrularını emzirdikten sonra bir sokak kedisine annelik yaparak onu da emzirmesi görenleri hayret ettirdi.

Yenice ilçesinde hal içinde balıkçılık yapan Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez tarafından çekilen bu görüntüyü izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Videoyu çekerken duygulandığını belirten Muhtar Boyuneğmez, "Yavrularını emzirdikten sonra kediyi emziren köpek. Şu üç günlük dünya da hiç bir şey paylaşılmazken işte kedi ile köpeğin durumu ortada" dedi.