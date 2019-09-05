Son Dakika Haberleri: Sokak köpeği, klimalı mağazada yattı
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Sokak köpeği, klimalı mağazada yattı

2 saat önce

ANTALYA'da sıcaklar etkili olurken, bir sokak köpeğinin klimalı mağazada yatma anları görüntülendi.

Sokak köpeği, klimalı mağazada yattı, System.String[]
ANTALYA'da sıcaklar etkili olurken, bir sokak köpeğinin klimalı mağazada yatma anları görüntülendi.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte bir sokak köpeği, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir kozmetik mağazasına girdi. Köpek, klimanın çalıştığı mağazada bir süre serinleyip, yattı. Mağaza çalışanları, müşteri yoğunluğuna rağmen köpeği yattığı yerden kaldırmadı. Mağazaya alışverişe gelen müşteriler ise durumunda şikayetçi olmadıklarını, aksine desteklediklerini belirtti. Sokak köpeğinin aynı mağazaya kışın ise soğuktan korunmak için geldiği bildirildi.


Atatürk Caddesi, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
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