Sokak köpeği, klimalı mağazada yattı
2 saat önce
ANTALYA'da sıcaklar etkili olurken, bir sokak köpeğinin klimalı mağazada yatma anları görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
ANTALYA'da sıcaklar etkili olurken, bir sokak köpeğinin klimalı mağazada yatma anları görüntülendi.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte bir sokak köpeği, Muratpaşa
ilçesi Atatürk Caddesi
üzerindeki bir kozmetik mağazasına girdi. Köpek, klimanın çalıştığı mağazada bir süre serinleyip, yattı. Mağaza çalışanları, müşteri yoğunluğuna rağmen köpeği yattığı yerden kaldırmadı. Mağazaya alışverişe gelen müşteriler ise durumunda şikayetçi olmadıklarını, aksine desteklediklerini belirtti. Sokak köpeğinin aynı mağazaya kışın ise soğuktan korunmak için geldiği bildirildi.
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