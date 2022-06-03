Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
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Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu

03.06.2022 10:24

Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber olduANKARA Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sıcak havaların etkisiyle rahatsızlanan sokak köpeği Kocakız için vatandaşlar seferber oldu.

Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu

ANKARA Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sıcak havaların etkisiyle rahatsızlanan sokak köpeği Kocakız için vatandaşlar seferber oldu.

Yenimahalle ilçesinin Serhat Mahallesinde aşırı sıcak havaların etkisiyle ve yaşı itibariyle rahatsızlanan sokak köpeği Kocakız baygınlık geçirerek yere yığıldı. Cadde üzerinde esnaflık yapan duyarlı bir işyerinin sahibi getirdiği suyu köpeğin başından dökerek onun serinlemesini sağladı. Vatandaşlar bu anları duygulu gözlerle seyretti. Daha sonrasında veteriner hekime götürülerek muayene edilen Kocakız'ın kalbinde ve böbreklerinde problem olduğu öğrenildi.

"İnşallah annemizi kurtaracağız"

Rahatsızlanan sokak köpeği Kocakız'a soğuk su ile müdahale yaparak kafasını okşayan mahalle esnafı Muammer Koçer, "Dünden sonra bu duruma geldi. Şuanda anneyi kaybetmek üzereyiz. Yetkili yerleri aradım kimse maalesef gelmedi. Bizde Eryaman'da veterinere götürmek üzereyiz, inşallah annemizi kurtaracağız" diye konuştu.

"Sokak canlıları için her hangi bir ücret talep etmiyoruz"

Uzman Veteriner Hekim Erdal Şimşek ise sokak hayvanlarının tedavisinin ücretsiz olup, sadece masraflarının ödendiğini belirterek, "Bu hastamız bize OSTİM'den geldi. Geçmişini bilmiyoruz. İlk ön muayenemizde bize hamile dediler ama hamile değil. Tedavi için başka bir yöne yöneldik. Ultrasonunu yaptık. Şimdi de kan aldık. Kan sonuçlarına göre bir tedavi şekli uygulayacağız. Ne çıkarsa artık bu canımızı kurtaracağız. Vatandaşların bu dönemde duyarlı olmamaları çok güzel. Tedavi masrafları fazla ama biz zaten sokak canlılarından her hangi bir ücret talep etmiyoruz. En azından masrafını talep ediyoruz" dedi.

Sokak köpeği Kocakız'ı veterinere yetiştiren taksi şoförü ise şu ifadelere yer verdi:

"Hayvanı veterinere getirmemiz söylendi. Arkadaşlarla beraber getirdik. Hamile çıkmadı. Henüz daha baktırıyoruz. Eğer zehirlenmişse çok üzülürüz."

Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu
Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu
Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu
Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu
Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeği 'Kocakız' için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

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