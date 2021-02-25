Sokak köpeği, ölen yavrusunun başında bekledi - Son Dakika
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Sokak köpeği, ölen yavrusunun başında bekledi

25.02.2021 10:55

KARS'ta bir sokak köpeği, aracın altında kalıp telef olan yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı.

KARS'ta bir sokak köpeği, aracın altında kalıp telef olan yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı. Köpek yoldan geçen araçlara da havlarken, gelen zabıta ekipleri, yavrunun ölüsünü bölgeden aldı. Olayı görüp zabıta ekiplerini haber veren Berivan Buğan, "Herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde sokak köpeğinin yanındaki yavrusu, aracın altında kalıp telef oldu. Anne köpek, uzun süre ölen yavrusunun başında bekledi, yoldan geçen araçlara havladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen Kars Can Dostları Derneği Üyesi Berivan Buğan, Kars Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yavrunun ölüsünü alarak götürdü. Anne köpek uzun süre yavrusunun öldüğü yerde bekledi.

Kars Can Dostları Derneği Üyesi Berivan Buğan, araç sürücülerinin dikkatsizliği sonucu bir cinayet yaşandığını söyledi. Buğan, "Az önce bir kaza yaşandı ve bir araç yavru köpeği ezerek öldürdü. Annesi de çaresiz bir şekilde bir insan gibi dakikalarca başında bekledi. Bizler Can Dostları Derneği olarak hayvanlarının korunması için çalışıyoruz. Kars Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) birimi oluşturuldu. HAYDİ'nin amacı şiddete uğrayan veya trafik kazası ile travmaya uğrayan hayvanları korumak ve hayvanlara şiddet uygulayanlara cezai yaptırım uygulamaktadır. Bizler de kendileri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile de birlikte çalışıyoruz. Bu soğuk kış günlerinde hayvanlar aç kalıyor ve kısırlaştırılmalı da gerekiyor. Bir yandan da hastalıklarının tedavileri için belediye ile iş birliği yaparak tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca dernek olarak Kafkas Üniversitesinde ve özel kliniklerde de hayvanların tedavilerini yaptırıyoruz. İl merkezinde 50 tane besleme odağımız var ve bu odaklarda yüzlerce hayvana bakıyoruz. Kars Belediyesi Barınağında hayvanlara bakılıyor ama yetersiz geliyor. Herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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