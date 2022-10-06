Sokak köpeği otomobilin çarptığı vatandaşın başından ayrılmadı - Son Dakika
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Sokak köpeği otomobilin çarptığı vatandaşın başından ayrılmadı

06.10.2022 16:59
Sokak köpeği otomobilin çarptığı vatandaşın başından ayrılmadı

Başkent'te engelli bir vatandaşa otomobil çarptı.

Başkent'te engelli bir vatandaşa otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı vatandaşın yanına gelen sokak köpeğinin sağlık ekipleri gelene kadar oradan ayrılmaması dikkat çekti.

Kaza, Sincan ilçesi Ankara Caddesi kavşağında meydana geldi. Engelli aracıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan Celil Umutlu'ya otomobil çarptı. Aldığı darbe ile yere düşen Umutlu'nun yanına gelen bir sokak köpeği ise dikkat çekti. Sağlık çalışanları gelene kadar Umutlu'nun başından ayrılmayan köpek, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazazede Umutlu, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeği otomobilin çarptığı vatandaşın başından ayrılmadı - Son Dakika

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