Sokak köpeği "Pamuk"un hayatı "Heidi" ile değişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak köpeği 'Pamuk'un hayatı 'Heidi' ile değişti - Son Dakika

Sokak köpeği "Pamuk"un hayatı "Heidi" ile değişti

7 saat önce

Sinop'ta, yaralı halde bulunan sokak köpeği "Pamuk"un hayatı, götürüldüğü bakım evinde gönüllü görev yapan Heidi Peltola ile değişti.

Sokak köpeği

Sinop'ta, yaralı halde bulunan sokak köpeği "Pamuk"un hayatı, götürüldüğü bakım evinde gönüllü görev yapan Heidi Peltola ile değişti.

Almanya'da yaşayan veteriner fakültesi öğrencisi Heidi Peltola, sosyal medyada, Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince yürütülen "Gönüllü Hizmetli" projesini gördü.

Dernekle irtibata geçen Peltola, öğrenci olduğu için "gönüllü veteriner" olarak projede yer alamayacağını öğrenince, ERASMUS Staj Programı ile 6 ay önce Sinop'a gelerek bakımevinde "stajyer" statüsü ile görev aldı.

Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Yaşam Bakımevi'nde haftanın beş günü köpeklerle yakından ilgilenen Peltola, tedavi ettiği bir sokak köpeğinden çok etkilendi.

Pamuk ismini verdiği yaralı sokak köpeğini tedavi ederek eski sağlığına kavuşturan Peltola, kentte kaldığı evde Pamuk ile yaşamaya başladı.

Staj süresi doldu, Pamuk'tan kopamadı

Stajın ardından Almanya'nın Frankfurt şehrine dönen Heidi Peltola, çok sevdiği Pamuk'u Almanya'ya götürebilmek için tekrar Sinop'a geldi.

Prosedürleri yerine getiren Peltola, mutlu sona ulaşarak Pamuk ile Almanya'ya döndü.

Heidi Peltola, ülkesine dönmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralarını sardıkça, Pamuk ile arasında farklı bir duygusal bağ oluştuğunu söyledi.

Almanya'ya Pamuk ile dönmek istediğini ancak eksik prosedürler nedeniyle tek başına dönmek zorunda kaldığını anlatan Peltola, "Şimdi prosedürler tamamlandı. Artık Pamuk'u Almanya'da yeni ve güzel bir hayat bekliyor. Umarım her şey yolunda gider. O zaman çok daha mutlu olurum. Pamuk sonuçta ülke değiştiriyor. Biraz gergin gibi görünüyor ama sonunda iyi olacak. Burada güzel zamanlar geçirdim. Türkler çok iyi insanlar." diye konuştu.

Heidi Peltola ve Pamuk'u Sinop Havaalanı'ndan Almanya'ya uğurlayan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü İrem Ebru Kuru ise Peltola'nın, Sinop'ta sokak hayvanları için güzel hizmetler verdiğini söyledi.

Peltola'ya teşekkür eden Kuru, insanları sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

Almanya, Sinop, Heidi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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