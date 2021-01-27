Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

27.01.2021 13:38

Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu Malatya'da emekli veteriner hekim ile eşinin beslediği köpeklerden biri, silahla ateş açılması sonucu öldü Malatya'da emekli veteriner hekim ile eşinin beslediği köpeklerden biri, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Malatya'da emekli veteriner hekim ile eşinin beslediği köpeklerden biri, silahla ateş açılması sonucu öldü

MALATYA - Malatya'da emekli veteriner hekim ile eşinin beslediği köpeklerden biri, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Malatya'da yaşayan emekli veteriner Hamza Güloğlu ile eşi Nermin Güloğlu, günlerinin büyük bir bölümünü sokak hayvanlarını beslemek ve onların sağlıklı yaşamaları için harcıyor. Hayvan sever çift, oturdukları evlerinin sokağında yavruyken buldukları 7 köpeği sahiplenerek beslemeye başladı. Bostanbaşı Mahallesinde bir arkadaşlarına ait arazide kendi imkanları ile kurdukları barınaklarda köpekleri besleyen çift, her gün evde hazırladıkları sıcak yemekleri günlük getirerek adeta çocukları hayvanları büyüttü.

Ancak geçtiğimiz gün sabah yine köpekleri beslemek için gelen çift, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Köpeklerden birinin silahla vurularak öldürüldüğü görüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Güloğlu, bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Çift ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Nermin Güloğlu, hiç kimseden bir yardım talep etmeden emekli veteriner hekim olan eşi ile birlikte her gün hem sokak hayvanlarını beslediklerini hem de bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını söyledi. haftalık 100 kilogram tavuk eti alarak evde haşlayıp günlük köpekleri beslediklerini ifade eden Güloğlu, "Geldiğimde köpeklerden birini öldürülmüş olarak gördük. Dilini ısırıp koparmış acıdan. Saçma girmedik yer kalmamış hayvanın vücudunda. Kim yapmış bilmiyoruz, muhtemelen gece buraya gelenler yapmış. Suç duyurusunda bulunduk. Polis gelip inceleme yaptı burada" dedi.

Hamza Güloğlu ise, 'Hayvan Hakları Yasası' olarak bilinen düzenlemeyle birlikte sorunların çözüleceğini kaydetti.

Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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