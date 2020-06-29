Sokak köpeği süs havuzunda serinledi - Son Dakika

ANTALYA'da sıcaktan bunalan sokak köpeği süs havuzunda yüzüp, serinledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir sokak köpeği süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Beach Park'ta iş yerlerinin bulunduğu alanda yer alan ve fıskiyeli havuzda serinleyen köpek, sık sık su içti.Süs havuzunda bir süre duran sokak köpeği daha sonra havuzdan çıkarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.