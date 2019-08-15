Sokak köpeği, telef olan arkadaşının yanından ayrılmadı
45 dakika önce
İzmir'in Bergama ilçesinde bir sokak köpeğinin, aracın çarpması sonucu ölen diğer köpeğin yanında beklemesi kameralara yansıdı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:07 Kaynak: AA
'in Bergama
ilçesinde bir sokak köpeğinin, aracın çarpması sonucu ölen diğer köpeğin yanında beklemesi kameralara yansıdı.
Bergama Adnan Menderes
Bulvarı'nda karşıya geçen köpeklerden birine araç çarptı. Araç
olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan köpek telef oldu.
Bu arada köpeklerden biri, yerde hareketsiz halde yatan arkadaşının yanında bir süre bekledi.
Daha sonra bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeğin cansız bedenini yoldan aldı.
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