Son Dakika Haberleri: Sokak köpeği, telef olan arkadaşının yanından ayrılmadı
Son Dakika Güncel Haber

Sokak köpeği, telef olan arkadaşının yanından ayrılmadı

45 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde bir sokak köpeğinin, aracın çarpması sonucu ölen diğer köpeğin yanında beklemesi kameralara yansıdı.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir sokak köpeğinin, aracın çarpması sonucu ölen diğer köpeğin yanında beklemesi kameralara yansıdı.
Bergama Adnan Menderes Bulvarı'nda karşıya geçen köpeklerden birine araç çarptı. Araç olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan köpek telef oldu.
Bu arada köpeklerden biri, yerde hareketsiz halde yatan arkadaşının yanında bir süre bekledi.
Daha sonra bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeğin cansız bedenini yoldan aldı.
Menderes, Bergama, İzmir, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı
Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı Fransız damat, aşkı için Müslüman oldu Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 19:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak köpeği, telef olan arkadaşının yanından ayrılmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]