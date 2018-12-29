Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeği Üşümesin Diye Elektrikli Isıtıcı Koydu

Sokak Köpeği Üşümesin Diye Elektrikli Isıtıcı Koydu

47 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir işletme sahibi işyerinin kapısında yatan sokak köpeği için battaniye, süt ve elektrikli ısıtıcı koydu.

Sokak Köpeği Üşümesin Diye Elektrikli Isıtıcı Koydu, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir işletme sahibi işyerinin kapısında yatan sokak köpeği için battaniye, süt ve elektrikli ısıtıcı koydu.

Kent merkezinde bir esnaf takdire şayan bir davranışta bulundu. Afyonkarahisar'da eksi 13 dereceyi bulan hava sıcaklığında her gece dükkanının önünde yatan sokak köpeği üşümesin diye yere battaniye serdi. Ardından süt bırakan işletme sahibi bunları da yetersiz görerek dükkanın içinden kablo çekerek köpeğin yattığı yere elektrikli ısıtıcı koydu. İşletme sahibinin bu davranışı yoldan geçenler ve çevredekilerin takdirini topladı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:09 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Güncel
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