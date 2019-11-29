Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu
6 saat önce
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yeni doğum yapan sokak köpeği, yavru kediye annelik yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:27 Kaynak: DHA
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yeni doğum yapan sokak köpeği, yavru kediye annelik yaptı.
Yalvaç merkezde, anıtsal çınar ağacının bulunduğu yerde sokak köpeğinin yavru kediyi emzirdiğini görenler şaşırdı. Esnafın üzerinde yatması için serdiği halıda köpeğin, kediyi emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçe sakinleri, köpeğin yakın zamanda yavruladığını belirtti.
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