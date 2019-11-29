Son Dakika Haberleri: Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu
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Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu

6 saat önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yeni doğum yapan sokak köpeği, yavru kediye annelik yaptı.

Sokak köpeği, yavru kediye anne oldu, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yeni doğum yapan sokak köpeği, yavru kediye annelik yaptı.

Yalvaç merkezde, anıtsal çınar ağacının bulunduğu yerde sokak köpeğinin yavru kediyi emzirdiğini görenler şaşırdı. Esnafın üzerinde yatması için serdiği halıda köpeğin, kediyi emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçe sakinleri, köpeğin yakın zamanda yavruladığını belirtti.


Yalvaç, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:27 Kaynak: DHA
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