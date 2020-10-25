Sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi - Son Dakika

Sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi
25.10.2020 23:42
Sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sokak köpeğinin vatandaşlarla birlikte yaya geçidinde yeşil ışığının yanmasını beklemesi görüntülendi.
Sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sokak köpeğinin vatandaşlarla birlikte yaya geçidinde yeşil ışığının yanmasını beklemesi görüntülendi.
Görüntüler Ankara'nın Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanında bir vatandaş tarafından çekildi. Görüntülerde bir sokak köpeğinin vatandaşlarla birlikte yaya geçidinde kırmızı ışıkta beklemesi dikkat çekti. Vatandaşlarla birlikte bekleyen sokak köpeği, yayalara yeşil yanınca hareket etti.
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