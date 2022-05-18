Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışma adliyeye taşındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan tartışmada baba ve oğlu, iddiaya göre sokak köpeklerini besleyen kadını darp etti. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşma başlatıldı.

İddiaya göre, Çiğdem Mine Ş.'nin beslediği köpeğin kendisine saldırdığını iddia eden Aydın K. kadına taş attı. Çıkan tartışmada Aydın K.'nın oğlu Emrah K. da yumruk attığı kadını yerde sürükledi. Köpek yüzünden çıkan tartışmanın ardından Çiğdem Mine Ş. şahıslardan şikayetçi oldu.

Karakolda ifade veren Çiğdem Mine Ş., "Aydın K. ve oğlu Emrah K. bana bağırdı ve yumruk attı. Saçlarımdan tutarak yerde beni sürüklediler. Şahıs kendisini ısırdığımı söyledi ama öyle bir şey yaşanmadı, sadece kendimi korudum" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen baba ve oğul ise, Çiğdem Mine Ş.'nin tartışma esnasında Emrah K.'nın bacağını ısırdığını iddia ederek şikayetçi olduklarını beyan etti. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. - ANKARA