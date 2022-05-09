Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

09.05.2022 15:38

Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı.

Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

ÇORUM - Çorum'da sokak köpeğinden kaçarken düşen Metehan Üresin, dalağının parçalanması ve böreğinde yırtılmanın meydana gelmesi sebebiyle ağır yaralandı. Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Metehan'ın düşme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 5 Mayıs tarihinde Çorum Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi Metehan Üresin, öğle arasında 5. Cadde'de bulunan parka gitti. Parkta sahipsiz bir köpeğin üzerine doğru koşması üzerine Üresin, koşmaya başladı. Kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan, dengesini kaybederek düştü. Yoldan geçen bir sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen Metehan ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Metehan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Metehan'ı bir köpeğin kovaladığı görülüyor. Orta refüjdeki kaldırıma takılan Metehan dengesini kaybederek yere düşüyor. Olayı gören vatandaşlar Metehan'ın yardımına koşuyor.

Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

YORUMLAR
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Mayıs, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak köpeğinden kaçarken düşen çocuk ağır yaralanmıştı...O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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